Депутаты Краснодарского края предложили запретить продажу снюса

КРАСНОДАР, 17 декабря. /ТАСС/. Депутаты Краснодарского края предложили изменить антитабачное законодательство и запретить продажу жевательного табака, который продают в регионе в виде леденцов, сообщила во вторник пресс-служба законодательного собрания региона.

Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

Никотиновые леденцы. Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

"На завтра намечена внеочередная сессия по важному вопросу, который не терпит отлагательств, - речь идет о жизни и здоровье детей. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев уже озвучил свою позицию по поводу запрета продажи в регионе снюсов, депутаты полностью поддерживают губернатора в этом вопросе", - цитирует пресс-служба спикера заксобрания Юрия Бурлачко.

По его словам, на предыдущей сессии парламентарии края приняли обращение к заместителю председателя правительства Дмитрию Козаку о необходимости доработки проекта соответствующего федерального закона и скорейшего его внесения в Госдуму.

В тексте обращения приводятся данные специалистов-наркологов, которые отмечают, что употребление снюса и других никотиносодержащих изделий приводит к появлению неопухолевых поражений слизистой рта, повышает вероятность развития рака щек, десен и внутренней поверхности губ, поджелудочной и молочных желез, а также повышает риск развития ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, атеросклероза и инсультов.

Снюс - один из видов бездымного табака. Он изготавливается из измельченных табачных листьев, которые пакуют в пакетики, и при использовании помещают между десной и губой. В России оптовая и розничная продажа снюса запрещена с 2015 года. Согласно законодательству, за нарушение запрета грозит штраф: для физических лиц от 2 до 4 тыс. рублей, должностных лиц - от 7 до 12 тыс. рублей и для юридических - от 40 до 60 тыс. рублей.