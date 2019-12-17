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Эксперты назвали пожары в Сибири и Амазонии беспрецедентными по масштабам

Впечатление, создающееся под воздействием СМИ, будто "вся Земля горит" усиливалось на протяжении года, отмечается в докладе программы спутникового мониторинга Copernicus

ПАРИЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Эксперты из программы спутникового мониторинга Copernicus считают беспрецедентными пожары, которые произошли в 2019 году в Сибири и в Амазонии. Об этом говорится в распространенном во вторник докладе программы, осуществляемой совместно Европейским космическим агентством (ЕКА) и Европейской комиссией.

Несмотря на эти чрезвычайные по своим масштабам явления, эксперты отметили, что, по их оценкам, ситуация с лесными пожарами на планете в уходящем году отвечала обычному среднему уровню интенсивности. "Впечатление, создающееся под воздействием СМИ, будто "вся Земля горит" усиливалось на протяжении года, однако на самом деле показатель находился на среднем уровне", - говорится в докладе.

В целом эксперты программы, основываясь на данных мониторинга с орбит Земли, оценивают общий выброс углекислого газа в результате пожаров на уровне в 6,7 тыс. мегатонн. По сравнению с предыдущим годом увеличение небольшое, так как тогда показатель равнялся 6 тыс. мегатонн. Для сравнения приводятся данные по годовому выбросу углекислого газа США, который несколько превышает 5,1 тыс. мегатонн.

В докладе отмечается, что "в целом в период с 2003 года тенденция по выбросу газов от лесных пожаров направлена в сторону понижения". В самом 2003 году показатель превышал 8 тыс. мегатонн.

Сибирь и Амазония

Выброс углекислого газа в результате продолжительных пожаров в Амазонии стал самым крупным за период с 2010 года. В то же время отмечается, что он "близок" к тем показателям, что наблюдались с 2003 года.

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Пожары 2019 года в Сибири и в арктическом регионе эксперты программы квалифицируют как "беспрецедентные по площади, интенсивности и длительности". Наблюдения со спутников показали, что в результате этих бедствий в июне "образовалось облако дыма и сажи величиной с Европейский союз". При этом масштабы пожаров в северной части планеты еще более возросли в июле в связи с возгораниями на Аляске и в Гренландии.

Это "было вызвано главным образом необычайно жаркой и сухой погодой", констатируется в исследовании. В целом выброс углекислого газа от этих северных пожаров составил в период начиная с июня 182 мегатонны.

Европейская программа Copernicus

Программа Copernicus была одобрена и профинансирована Европарламентом в 2013 году и осуществляется с 2014 года, когда в ее рамках с космодрома в Куру российской ракетой "Союз" был произведен запуск первого спутника созвездия - Sentinel-1A. Ранее у Евросоюза существовала аналогичного типа программа GMES (Global Monitoring for Environment and Security - Глобальный мониторинг окружающей среды и обеспечение безопасности).

Copernicus - это проект наблюдения за поверхностью Земли из околоземного космического пространства. В рамках программы проводится последовательный запуск целой группы спутников в период с 2014 года по 2020 год. Эта группировка спутников на околоземных орбитах позволяет вести широкие наблюдения за окружающей средой, погодой, климатом Земли. А также отслеживать и своевременно прогнозировать крупные стихийные (а в некоторых случаях и техногенные) бедствия и катастрофы по всему миру.

Полученная информация позволяет смягчать, а по возможности и предотвращать разрушительные последствия самых различных катаклизмов на планете.

Теги
БразилияСШАРоссияЛесные пожары в СибириПожары в лесах Амазонии
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