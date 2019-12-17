Эксперты назвали пожары в Сибири и Амазонии беспрецедентными по масштабам

ПАРИЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Эксперты из программы спутникового мониторинга Copernicus считают беспрецедентными пожары, которые произошли в 2019 году в Сибири и в Амазонии. Об этом говорится в распространенном во вторник докладе программы, осуществляемой совместно Европейским космическим агентством (ЕКА) и Европейской комиссией.

Несмотря на эти чрезвычайные по своим масштабам явления, эксперты отметили, что, по их оценкам, ситуация с лесными пожарами на планете в уходящем году отвечала обычному среднему уровню интенсивности. "Впечатление, создающееся под воздействием СМИ, будто "вся Земля горит" усиливалось на протяжении года, однако на самом деле показатель находился на среднем уровне", - говорится в докладе.

В целом эксперты программы, основываясь на данных мониторинга с орбит Земли, оценивают общий выброс углекислого газа в результате пожаров на уровне в 6,7 тыс. мегатонн. По сравнению с предыдущим годом увеличение небольшое, так как тогда показатель равнялся 6 тыс. мегатонн. Для сравнения приводятся данные по годовому выбросу углекислого газа США, который несколько превышает 5,1 тыс. мегатонн.

В докладе отмечается, что "в целом в период с 2003 года тенденция по выбросу газов от лесных пожаров направлена в сторону понижения". В самом 2003 году показатель превышал 8 тыс. мегатонн.

Сибирь и Амазония

Выброс углекислого газа в результате продолжительных пожаров в Амазонии стал самым крупным за период с 2010 года. В то же время отмечается, что он "близок" к тем показателям, что наблюдались с 2003 года.