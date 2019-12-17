Большинство россиян не видят изменений в отношениях с Украиной при Зеленском

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Большинство россиян (67%) считают, что отношения между Москвой и Киевом не изменились после вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения и Центром политической конъюнктуры.

При этом лишь 16% опрошенных считают, что отношения двух стран скорее улучшились при новом президенте, 9% - скорее ухудшились, 8% затруднились ответить. 35% участников опроса при этом ничего не знают о деятельности Зеленского, 29% относятся к нему безразлично и лишь 9% положительно. 21% россиян относится к Зеленскому отрицательно.

"Россияне скептически относятся к фигуре президента Украины Владимира Зеленского, - отмечается в сопровождающем опрос исследовании. - Большинство россиян ничего не знают о его деятельности и не имеют о нем никакого мнения. Те, кто относятся к Зеленскому положительно, находятся в явном меньшинстве. Россияне не видят в главе украинского государства трансформирующую фигуру для будущего двух стран".

Будущее отношений

Согласно данным исследования, в России не верят в перспективы нормализации российско-украинских отношений и урегулирования конфликта в Донбассе в период президентства Зеленского. "Это можно объяснить тем, что в восприятии респондентов Зеленский так и не перешел от слов к делам, - отмечается в исследовании. - Обмен заключенными между двумя странами и возвращение кораблей имели большее значение для Украины, чем для России. Россияне видят, что новое руководство Украины в целом взяло курс на пересмотр Минских соглашений, который не получит поддержку России и, следовательно, сохранит двусторонние отношения на нынешнем уровне".

Согласно результатам опроса, лишь 19% его участников считают, что отношения между двумя странами будут в дальнейшем дружескими и добрососедскими, а 11% полагают, что они еще сильнее ухудшатся. 43% считают, что отношения нормализуются, но братскими и союзническими уже не будут.

50% участников опроса считают, что ситуация в Донбассе практически не меняется, 15% полагают, что она нормализуется, а 13% - что становится хуже. Остальные затруднились ответить. При этом большинство россиян считают важным достичь урегулирования в Донбассе. По мнению 45% опрошенных это очень важно, еще 40% - скорее важно.

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