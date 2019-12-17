Беглов: перед запуском станций метро в Петербурге пришлось исправить 1,5 тыс. нарушений

ТАСС, 18 декабря. Общее число выявленных нарушений, из-за которых в сентябре задержалось открытие новых станций "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" Фрунзенского радиуса петербургского метро, составило около 1,5 тыс. Исправить недочеты удалось благодаря запуску станций в тестовом режиме, сообщил в интервью ТАСС губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"В сентябре открыли новые станции, но в тестовом режиме, что позволило выявить недоделки. Набралось полторы тысячи замечаний, связанных не только со строителями, но и с проектировщиками. <…> Меня уверяли: все готово, порядок полный. Я решил сам проехать между новыми станциями, проверить. Увидел возможные проблемы и дал отбой, отложил открытие. Сказал, что не стану рисковать людьми даже в малом, когда все доделали, тогда и пустили пассажиров. Безопасность дороже", - сказал Беглов.

Ростехнадзор завершил проверку готовности станций к работе 30 сентября. К этому времени, как сообщил ТАСС руководитель Северо-Западного управления ведомства Константин Давыдов, все выявленные нарушения, указанные в предписании от 30 августа 2019 года, были устранены, исполнительная документация полностью соответствовала требованиям проектной документации. На следующий день государственное казенное учреждение "Дирекция транспортного строительства" (ГКУ ДТС, подведомственно городскому комитету по развитию транспортной инфраструктуры) получило разрешение Ростехнадзора на ввод в эксплуатацию объектов.

Строительство станций велось с 2013 года, они расположены в южной части Фрунзенско-Приморской (пятой) линии Петербургского метрополитена. Участок проходит вдоль улицы Бухарестской во Фрунзенском районе, его пропускная способность составляет 40 пар поездов в час, планируемый объем перевозок на первом этапе эксплуатации - 997 тыс. пассажиров в сутки. Совокупная стоимость контракта на выполнение работ составила 33,9 млрд рублей. Всего к 2032 году правительство Санкт-Петербурга намерено открыть 29 станций метро.