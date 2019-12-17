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Выборы президента США - 2020

Врач рассказал о состоянии здоровья Байдена

По его словам, бывший вице-президент США здоров и активен и может исполнять обязанности главы государства
Джозеф Байден AP Photo/Charlie Neibergall
Описание
Джозеф Байден
© AP Photo/Charlie Neibergall

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Бывший американский вице-президент Джозеф Байден, участвующий в предвыборной гонке в США, по состоянию здоровья может исполнять обязанности главы государства. Об этом говорится в отчете врача Байдена, опубликованном во вторник предвыборным штабом демократа.

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Как следует из документа, бывший вице-президент США, которому сейчас 77 лет, "здоров и активен". У политика, претендующего на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, нет каких-либо болезней или нарушений, которые бы могли помешать ему быть главой американской администрации.

Отчет подготовил Кевин О'Коннор, который в течение многих лет был лечащим врачом Байдена. В документе отмечается, что Байден не курит, не употребляет алкоголь и регулярно занимается спортом.

О'Коннор констатировал, что у Байдена иногда бывают нарушения нормального ритма сокращений сердца, однако это не создает серьезных трудностей. Бывший вице-президент принимает препараты для снижения уровня холестерина в крови, а также ряд других лекарств. Врач отметил, что в 1988 году Байден был госпитализирован в связи с аневризмой сосудов головного мозга, однако сейчас никаких связанных с этим симптомов у него нет.

Байден считается сейчас одним из наиболее вероятных соперников от Демократической партии действующего американского лидера Дональда Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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