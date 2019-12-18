Адвокаты экс-губернатора Хорошавина заявили, что уже месяц не знают о его местонахождении

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Адвокаты и родственники бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, приговоренного к 13 годам тюрьмы, но оставленного в СИЗО Южно-Сахалинска из-за расследования второго уголовного дела, уже месяц ничего не знают о его местонахождении. Об этом в среду заявил ТАСС адвокат Хорошавина Евгений Балабас.

"Его [Александра Хорошавина] время от времени этапировали в Хабаровское СИЗО и возвращали обратно в Южно-Сахалинск. 18 ноября Александра Вадимовича вывезли из СИЗО Южно-Сахалинска в неизвестном направлении", - сообщил собеседник агентства и добавил, что с 18 ноября адвокаты и родственники ничего не могут узнать о судьбе Хорошавина.

По информации Балабаса, сейчас Хорошавина нет ни в СИЗО Южно-Сахалинска, ни в СИЗО Хабаровского края. При этом, по его словам, УФСИН официальный запрос защитников экс-губернатора проигнорировал. Сейчас в адрес управления адвокатами готовится еще один запрос.

ТАСС также не удалось получить оперативный ответ от УФСИН.

По словам адвоката, у Хорошавина есть большие проблемы со здоровьем. Почти пять лет в СИЗО бывший глава области провел на лекарствах для сердца, от давления и на успокоительных, нуждался в частой помощи врачей. "Лекарства ему нужны ежедневно, я ему раз в неделю их носил, а сейчас никто не будет этого делать", - рассказал Балабас.

Кроме того, Хорошавину нужно подготовиться ко второму судебному процессу. Для этого необходимо, чтобы он находился в Южно-Сахалинске.