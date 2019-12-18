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Власти Якутии создают электронные генеалогические архивы

Национальный архив и национальная библиотека Якутии подпишут соглашение по передаче метаданных документов посемейных списков Всероссийской переписи населения 1926-1928 годов

ЯКУТСК, 18 декабря. /ТАСС/. Власти и архивные службы Якутии создают общедоступные для граждан электронные базы данных для изучения родословия. Об этом сообщил в среду руководитель администрации главы и правительства региона Афанасий Владимиров на открытии форума "Родословие народов Республики Саха (Якутия)" .

"Интерес у жителей Якутии достаточно велик. Учреждения архива заключили соглашения с учреждениями культуры, библиотеками [для создания] электронных баз данных, которые будут общедоступными. Желание знать свои корни, иметь твердую основу для дальнейшей жизни, продвижения вековых традиций народов, населяющих Якутию, является основой развития республики", - сказал Владимиров.

По словам первого замминистра культуры и духовного развития региона Владислава Левочкина, в рамках форума будет подписано соглашение между Национальным архивом и Национальной библиотекой Якутии по передаче метаданных документов посемейных списков Всероссийской переписи населения 1926-1928 годов. "Данные документы поступят в ограниченный доступ с возможностью просмотра в помещении Национальной библиотеки Якутии, а также в виртуальных читальных залах, открытых муниципальными и сельскими библиотеками", - уточнил Левочкин.

Он добавил, что в рамках форума проходит III республиканский конкурс генеалогических исследований "Моя родословная". "Поступило более 70 индивидуальных и коллективных работ", - отметил первый заместитель министра.

Форум проходит впервые во исполнение резолюции "Съезда Родословия народов Республики Саха (Якутия)", который состоялся в июле 2018 года. Основным организатором является министерство культуры и духовного развития республики, координатором по подготовке и проведению форума назначена общественная организация "Научно-исследовательский институт генеалогии и этнологии народов Севера" Республики Саха (Якутия).

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РоссияЯкутияДальний Восток
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