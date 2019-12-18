В УФСИН сообщили местонахождение экс-главы Сахалина Хорошавина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Экс-глава Сахалина Александр Хорошавин находится в СИЗО в Южно-Сахалинске. Сообщение его адвоката Евгения Балабаса о том, что Хорошавина якобы " вывезли из СИЗО Южно-Сахалинска в неизвестном направлении" не соответствует действительности, заявили ТАСС в среду в пресс-службе Управления ФСИН России по Сахалинской области.

"Это все неправда (исчезновение Хорошавина и игнорирование официального запроса адвокатов). Мы не понимаем, о каком исчезновении на месяц говорят адвокаты. Хорошавин сейчас находится в СИЗО Южно-Сахалинска, он прибыл туда вчера. До этого его местонахождение также было известно, он содержался в хабаровском СИЗО", - заявил собеседник агентства.

Ранее в среду адвокат Хорошавина Евгений Балабас заявил, что родственникам и защите уже месяц ничего не известно о местонахождении бывшего главы региона. Он рассказал, что 18 ноября Хорошавина вывезли из СИЗО Южно-Сахалинска в неизвестном направлении, при этом УФСИН проигнорировало официальный запрос адвокатов. Кроме того, Балабас пожаловался на плохое состояние здоровья подзащитного и на то, что теперь экс-губернатор остается без необходимых ежедневных лекарств.