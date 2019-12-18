Митрополиты Кипра обвинили главу своей церкви в отходе от нейтралитета по вопросу Украины

НИКОСИЯ, 18 декабря. /ТАСС/. Трое иерархов Кипрской православной церкви - митрополит Лимасольский Афанасий, митрополит Киккский и Тиллирийский Никифор и митрополит Тамасосский и Оринийский Исаия - обвинили во вторник архиепископа Кипрского Хризостома II в отходе церкви Кипра от нейтралитета в вопросе о ее отношении к церковному расколу на Украине. Об этом сообщает газета Cyprus Mail.

Ранее в интервью газете Politis предстоятель Кипрской церкви выразил резкое несогласие с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в связи с тем, что тот отказался поминать патриарха Константинопольского Варфоломея, предоставившего автокефалию неканонической "Православной церкви Украины" (ПЦУ), а также архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима II и патриарха Александрийского Феодора II, эту автокефалию признавших. Хризостом II также подверг жесткой критике кипрских митрополитов Афанасия, Никифора и Исаию за то, что они приняли участие в монашеской конференции вместе с представителями Московского патриархата, где посмели высказать несогласие с решением вселенского патриарха.

В ответ на это обвинение, как сообщает газета, иерархи заявили, что выход ПЦУ из состава Русской православной церкви (РПЦ) не имеет законной силы, а конференция, в которой они участвовали, планировалась задолго и не отличалась предвзятостью.

Трое епископов Кипрской православной церкви также обвинили Хризостома II в том, что он встал на одну из сторон в конфликте вокруг раскола на Украине и поддержал участие одного из иерархов Кипрской церкви - митрополита Константийского и Аммохостского Василия - в организованной вселенским патриархом праздничной литургии, которая прошла при участии митрополита Епифания (Думенко) в качестве главы неканонической ПЦУ. Cyprus Mail называет этот шаг недвусмысленным признаком поддержки церковью острова автокефалии ПЦУ и полагает, что участие митрополита Василия в этой литургии не могло состояться без благословения архиепископа Кипрского.

Газета сообщает, что в своем совместном заявлении трое митрополитов подчеркнули, что участие Василия в этой литургии было следствием предвзятого подхода церковного руководства к вопросу о расколе на Украине, а также посоветовали архиепископу смотреть в зеркало перед тем, как бросать камни в других.

Изменение позиции архиепископа

Ранее в этом году Хризостом II заявлял, что церковный раскол на Украине "нанесет вред единству всего православия", и предлагал посреднические услуги с целью нормализации ситуации. В октябре, принимая в архиепископском дворце в Никосии председателя Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергея Степашина, предстоятель Кипрской церкви дал понять, что остается привержен идее единства православия на Украине и своей позиции в этом вопросе не меняет.

Однако в начале ноября он уже заявил, что не разделяет ни позиции Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, отказавшегося поминать архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима II, ни возглавляемой последним Элладской православной церкви (ЭПЦ), признавшей право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить автокефалию ПЦУ. В дальнейшем же риторика Хризостома II в адрес руководства РПЦ стала только ужесточаться.