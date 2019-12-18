Спецслужбы в Оренбурге нашли в Google Play Market запрещенную экстремистскую книгу

ОРЕНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Спецслужбы Оренбургской области обнаружили в свободном доступе в приложении Google Play Market электронную книгу, бумажная версия которой в 2004 году была признана судом экстремистской и запрещена к распространению на территории России. Информацию с требованием блокировки передали в Управление Роскомнадзора по региону, сообщила ТАСС заместитель руководителя ведомства Наталья Каплина.

"Действительно, обращение от правоохранительных органов такое поступало, материалы, указанные в этом обращении, по решению суда включены в список экстремистских материалов, который размещен на сайте Минюста. Мы проверили доступность, и, действительно, размещение этих материалов имеет место быть, данный факт подтвердился. Мы выполнили свои полномочия и направили эти сведения в центральный аппарат Роскомнадзора для включения в реестр запрещенной информации, чтобы в последующем доступ к ней был ограничен. Такие решения обычно выполняются достаточно быстро", - сказала Каплина.

Речь идет о "Книге Единобожия", электронная версия которой на протяжении 2019 года в свободном доступе бесплатно предлагалась пользователям Google Play Market. "Текст электронного издания нес читателю идеи ваххабизма и был направлен на возбуждение религиозной нетерпимости и вражды", - добавил источник в правоохранительных органах.

В России книга "Книга единобожия" запрещена для распространения. По решению Савеловского районного суда города Москвы от 02.04.2004 она признана экстремистским материалом и внесена в Федеральный список Минюста России. Законодательством Российской Федерации установлена ответственность за массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения.