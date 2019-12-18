{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Спецслужбы в Оренбурге нашли в Google Play Market запрещенную экстремистскую книгу

Сведения об этом направили в центральный аппарат Роскомнадзора

ОРЕНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Спецслужбы Оренбургской области обнаружили в свободном доступе в приложении Google Play Market электронную книгу, бумажная версия которой в 2004 году была признана судом экстремистской и запрещена к распространению на территории России. Информацию с требованием блокировки передали в Управление Роскомнадзора по региону, сообщила ТАСС заместитель руководителя ведомства Наталья Каплина.

"Действительно, обращение от правоохранительных органов такое поступало, материалы, указанные в этом обращении, по решению суда включены в список экстремистских материалов, который размещен на сайте Минюста. Мы проверили доступность, и, действительно, размещение этих материалов имеет место быть, данный факт подтвердился. Мы выполнили свои полномочия и направили эти сведения в центральный аппарат Роскомнадзора для включения в реестр запрещенной информации, чтобы в последующем доступ к ней был ограничен. Такие решения обычно выполняются достаточно быстро", - сказала Каплина.

Речь идет о "Книге Единобожия", электронная версия которой на протяжении 2019 года в свободном доступе бесплатно предлагалась пользователям Google Play Market. "Текст электронного издания нес читателю идеи ваххабизма и был направлен на возбуждение религиозной нетерпимости и вражды", - добавил источник в правоохранительных органах.

В России книга "Книга единобожия" запрещена для распространения. По решению Савеловского районного суда города Москвы от 02.04.2004 она признана экстремистским материалом и внесена в Федеральный список Минюста России. Законодательством Российской Федерации установлена ответственность за массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения.

Теги
РоссияОренбургская область
Реклама на ТАСС
В Улан-Удэ установили фотоловушки для борьбы с незаконными свалками мусора
Ранее в Бурятии успешно прошел эксперимент по использованию фотоловушек для выявления черных лесорубов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС