Должность омбудсмена для пенсионеров предложили ввести в Забайкалье

ЧИТА, 18 декабря. /ТАСС/. Депутат заксобрания Забайкальского края от Партии пенсионеров России Александр Михайлов предложил руководству региона ввести должность уполномоченного по правам пожилых людей, сообщила пресс-служба парламента.

"Михайлов на встрече с губернатором Забайкалья Александром Осиповым предложил учредить в регионе должность уполномоченного по правам пожилых людей, так как, по мнению [депутата], пожилые люди сегодня большей частью предоставлены сами себе", - говорится в сообщении. Парламентарий заявил, что сейчас пенсионерам "даже не к кому обратиться, они не знают, где получить помощь юристов, других специалистов".

Осипов идею поддержал и предложил депутатам обратиться с такой инициативой к федеральным властям. Губернатор также попросил уточнить, есть ли у края полномочия самостоятельно учреждать подобную должность.

В Забайкальском крае работают трое уполномоченных - по правам человека, детей и предпринимателей. Их назначают депутаты регионального парламента.