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В Улан-Удэ установили фотоловушки для борьбы с незаконными свалками мусора

Ранее в Бурятии успешно прошел эксперимент по использованию фотоловушек для выявления черных лесорубов

ТАСС, 18 декабря. Власти Улан-Удэ установили на территории городской агломерации 15 фотоловушек для борьбы с несанкционированными свалками мусора, сообщила пресс-служба комитета городского хозяйства мэрии.

"В местах сброса мусора и крупных несанкционированных свалок установлено 15 фотоловушек. <...> Скрытая установка, автономная работа и высокое разрешение съемки позволяют фиксировать автомобили и водителей, которые незаконно вывозят мусор. Данные фотоловушек отрабатываются совместно с полицией. По результатам проверок специалистами управления административного контроля выписываются штрафы", - говорится в сообщении.

Штраф за незаконный вывоз мусора для жителей города составляет от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 до 20 тыс. рублей, а для юридических - от 50 до 100 тыс. рублей. "Фотоловушки удобны в использовании - они компактны и незаметны, их удобно перемещать, меняя место съемки. <...> Фиксация правонарушений позволяет по горячим следам устанавливать и привлекать к ответственности жителей, не соблюдающих правила", - добавили в ведомстве.

Ранее в Бурятии успешно прошел эксперимент по использованию фотоловушек для выявления черных лесорубов. Власти региона сообщали, что дополнительно закупят 50 таких устройств и установят их в лесах практически всех районов республики.

Теги
РоссияБурятияДальний Восток
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