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Медведев поздравил советского космонавта Бориса Волынова с юбилеем

Премьер-министр отметил, что дважды Герой Советского Союза внес огромный вклад в развитие мировой космонавтики

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил с 85-летием советского космонавта, дважды Героя Советского Союза Бориса Волынова. Телеграмма опубликована в среду на сайте правительства.

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"Представитель легендарного первого отряда покорителей Вселенной, сильный и целеустремленный человек, вы внесли огромный вклад в развитие отечественной и мировой космонавтики. Благодаря вам была осуществлена первая в истории стыковка двух пилотируемых космических кораблей. С именем Бориса Волынова связаны важнейшие исследования атмосферы Земли, проведенные на борту станции "Салют-5", - говорится в телеграмме.

Медведев отметил профессионализм, дисциплинированность и мужество Волынова. По словам премьер-министра, космонавт также в полной мере проявил себя в общественной и преподавательской работе. "Ваша преданность интересам страны служит примером для молодых поколений космонавтов", - добавил глава правительства.

Борис Волынов родился 18 декабря 1934 года в Иркутске. Он вошел в число первых 20 советских летчиков, отобранных для полетов в космос (первый отряд советских космонавтов).

Свой первый космический полет Волынов совершил 15-18 января 1969 года в качестве командира корабля "Союз-5" (в экипаж также входили Алексей Елисеев и Евгений Хрунов). Стал участником первой в мире стыковки двух пилотируемых кораблей, в ходе которой Елисеев и Хрунов совершили переход через открытый космос на борт "Союза-4". Дважды Герой Советского Союза (1969, 1976).

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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