От Зеленского до Билли Айлиш. "Яндекс" рассказал о самых популярных запросах 2019 года

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. "Яндекс" выяснил, какие события и личности стали самыми популярными у пользователей в 2019 году по итогам запросов в поисковике. Среди событий наибольший интерес пользователей вызвали выборы на Украине и пожар в соборе Парижской Богоматери, а самыми популярными личностями стали президент Украины Владимир Зеленский и шведская активистка Грета Тунберг, говорится в сообщении компании, распространенном в среду.

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Согласно результатам поиска за 2019 год, среди наиболее интересующих пользователей "Яндекса" событий также оказались несанкционированные акции в Москве (третье место), катастрофа "Суперджета" в Шереметьево (четвертое место), ажиотаж вокруг "штурма" американской засекреченной "Зоны-51" (пятое место), дело журналиста Ивана Голунова (десятое место) и другие.

В список наиболее популярных личностей 2019 года после Зеленского и Тунберг вошел японский разработчик компьютерных игр Хидео Кодзима, посетивший Россию осенью для участия в выставке "Игромир". Также в списке оказались актер Хоакин Феникс и певица Билли Айлиш, турецкий актер Али Эрсан Дуру, незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, актер Антон Батырев, актриса Александра Никифорова, спортсмен Михаил Кокляев.

В отдельный список были включены люди, новости о смерти которых вызвали всплеск интереса в поисковике "Яндекса". Среди таких: певица Юлия Началова, рэпер Децл (Кирилл Толмацкий), журналист Сергей Доренко, фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер, актер Алексей Булдаков и бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Единственным иностранцем в этом списке стал вокалист британской группы The Prodigy Кит Флинт.

Спорт и развлечения

Три главных спортивных события года по версии "Яндекса" оказались боями - между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье за звание чемпиона UFC, Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым, Федором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером в финальном поединке Гран-при Bellator в тяжелом весе. Остальные популярные спортивные события в топ-10 были связаны с хоккеем, а также с футболом, включая матчи Российской премьер-лиги, например между "Спартаком" и ЦСКА, Лиги чемпионов УЕФА, отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

В топ-5 фильмов по версии "Яндекса" вошли "Т-34", "Джокер", "Мстители: Финал", "Оно 2" и "Человек-паук: Вдали от дома", самыми популярными сериалами стали "Игра престолов", "Чернобыль", "Жуки", "Султан моего сердца" и "Ветреный".

Самым популярным мультфильмом 2019 года стал ремейк "Короля Льва", "Как приручить дракона 3", "Тайная жизнь домашних животных 2", "Ванпанчмен", "Семейка Адамс". Что касается музыкальных композиций, то весь топ-10 состоит из русскоязычных песен, первые три места заняли "Пчеловод" группы RASA, "Зацепила" и "Алкоголичка" Артура Пирожкова. В списке самых популярных компьютерных игр оказались Metro Exodus от украинских разработчиков, Apex Legends, PUBG Lite, ремейк Resident Evil 2, Lost Ark.