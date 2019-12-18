Twitter разблокировал официальный аккаунт Россотрудничества

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Доступ к аккаунту "Россотрудничеста" в социальной сети Twitter восстановлен. Об этом ТАСС сообщил в среду заместитель руководителя агентства Михаил Брюханов.

"Роскомнадзор уведомил нас о том, что доступ к аккаунту Россотрудничества в Twitter восстановлен, доступ открыт для подписчиков", - сказал собеседник. По его словам, агентство ожидает официального ответа о причинах блокировки.

Россотрудничество в понедельник направило письмо администрации социальной сети Twitter для разъяснения причин блокировки официального аккаунта.

13 декабря администрация социальной сети Twitter заблокировала официальный аккаунт Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) из-за публикации о Дне Конституции России. В агентстве также сообщили, что аналогичная ситуация произошла с официальными аккаунтами других организаций, которые размещали посты по этой теме.