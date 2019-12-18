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В России с начала года уничтожили 60 тысяч снарядов времен войны

В МЧС уточнили, что основная работа велась в центральной части России

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Около 60 тысяч взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны уничтожено с начала 2019 года в России. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В 2019 году пиротехнические подразделения МЧС России обезвредили около 60 тыс. взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, - сказали в министерстве. - Сотрудниками ведомства уничтожено в том числе более пяти тысяч авиабомб".

Как отметили в пресс-службе, в этом году основная работа по разминированию велась в центральной части России, Нижегородской и Калининградской областях, а также в Республике Южная Осетия. Кроме того, в Крыму очищена территория крепости Керчь, в городе Феодосии проводились работы на затонувшем теплоходе "Жан Жорес".

Все обнаруженные боеприпасы и мины, как уточнили в МЧС, пиротехники обезвреживали на полигонах.

В минувшем году пиротехники МЧС уничтожили около 100 тыс. взрывоопасных предметов времен войны.

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Россия
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