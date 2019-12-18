Медведев поздравил коллектив авиакомпании "Победа" с юбилеем

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил коллектив авиакомпании "Победа" с пятилетним юбилеем. Телеграмма опубликована в среду на сайте правительства.

"Ваш лоукостер - яркий пример востребованного проекта в новейшей истории российской гражданской авиации. С первых же дней перед вами были поставлены задачи - сделать перелеты доступными по цене и охватить как можно больше регионов России. И вы с этим справляетесь", - говорится в телеграмме.

По словам Медведева, авиакомпания за короткий срок сумела завоевать признание миллионов людей. Премьер-министр отметил, что по итогам 2018 года лоукостер стал абсолютным мировым лидером по росту пассажиропотока в рейтинге британского издания Airline Business.

"Своими достижениями "Победа" обязана замечательному коллективу. Настоящие профессионалы, энергичные и целеустремленные люди, вы немало делаете для развития авиатранспортной отрасли", - добавил глава правительства.

Лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот". Это первый российский лоукостер, образованный в сентябре 2014 года. Парк авиакомпании состоит из 30 Boeing 737 NG.