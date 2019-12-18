Коммунальщики Самары начали устанавливать у домов должников светящиеся "пирамиды позора"

Так называемые "пирамиды позора" регулярно устанавливаются у домов должников в Самаре, а также поднимаются на автокранах и висят перед окнами неплательщиков, пока они не оплатят долг. Кроме того, устанавливаются "говорящие пирамиды позора", называя адрес владельца, сумму долга и рекомендации вовремя оплачивать долги. По словам представителей компании, такой способ борьбы с должниками является более действенным, чем обращения в суды.

САМАРА, 18 декабря. /ТАСС/. Светящиеся "пирамиды позора", информирующие жильцов о крупной задолженности за услуги по водоснабжению и водоотведению, начали устанавливать в Самаре. Об этом говорится в сообщении компании "РКС-Самара", распространенном в среду.

"Светящуюся пирамиду установили у дома по ул. Уфимская", - говорится в сообщении.

Конструкция, информирующая о долгах днем и ночью, была установлена около дома потребителя, накопившего задолженность в 29 тыс. рублей. Ранее он обращался в ресурсоснабжающую организацию с просьбой о рассрочке долга, однако своих обязательств так и не исполнил. Коммунальщики пытались установить конструкцию также у дома по ул. Спасской, но сделать этого не удалось. "Должник на полном серьезе кидался под нее, и возникла реальная опасность уронить пирамиду на должника", - сообщили в компании.

Пирамида устанавливается таким образом, чтобы не создавать препятствий для прохожих и не закрывать выход из дома должника. При этом конструкцию не ставят около домов, имеющих косвенных признаки того, что там могут проживать граждане, по разным причинам не имеющие достаточного дохода для оплаты накопившегося долга.

По состоянию на ноябрь текущего года, долг предприятий и жителей Самары за услуги водоснабжения и водоотведения составляет 1,9 млрд рублей. Жители, находящиеся на прямых расчетах, задолжали 956 млн рублей, управляющие организации - 545 млн рублей, юридические лица - 195 млн рублей. При этом в начале текущего года общий долг жителей и предприятий Самары за холодную воду и канализацию составлял 1,56 млрд рублей.