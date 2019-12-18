Депутаты Кубани приняли в I чтении проект о запрете продажи "снюсов" несовершеннолетним

Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

Никотиновые леденцы. Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

Снюс - вид бездымного табака, он запрещен в России с 2015 года, однако сейчас среди детей и подростков активно распространяются пакетики или пастилки без табака, но пропитанные никотином, неофициально их также называют "снюсами", при этом их оборот никак не регулируется федеральным законодательством. Власти многих российских регионов отреагировали на рост популярности "снюсов" среди детей и подростков вводом ограничительных мер.

"Законопроект принят единогласно в первом чтении", - сказал на заседании спикер кубанского Заксобрания Юрий Бурлачко.

Законопроект предусматривает полный запрет продажи никотиносодержащей продукции вне зависимости от содержания в ней натурального табака несовершеннолетним. За нарушение закона предусмотрены штрафы в 5 тыс. рублей для физических лиц и от 100 до 150 тыс. рублей для юридических лиц.

В конце ноября депутаты от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить торговлю в РФ не только насваем и снюсом, но и любыми другими сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин. Также 4 декабря группа депутатов от КПРФ внесла проект закона об ужесточении административной ответственности за торговлю любыми никотиносодержащими сосательными и жевательными смесями, включая насвай и снюс.