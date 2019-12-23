Игра для всех: чем хорош российский хоккей

В России хоккей считается народным видом спорта. На выдающихся успехах советских легенд выросло не одно поколение, да и сейчас наши хоккеисты регулярно попадают в число лучших в мире. Поэтому нет ничего удивительного в том, что КХЛ - одна из самых популярных и престижных хоккейных лиг мира. В серии материалов мы рассказываем, почему следить за КХЛ и быть болельщиком увлекательно для всех, кто хоть немного интересуется хоккеем.

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