В Госдуме предложили запретить продажу несовершеннолетним никотиновых смесей

В публикации, сделанной в среду в Facebook, парламентарий обратила внимание, что при обсуждении проблемы никотиносодержащих смесей речь не идет о снюсах. "Снюс - это сосательный табак, он запрещен к реализации еще с 2015 года. Никотиновые пэки - это жевательные смеси, пластинки и леденцы, в которых нет табака, но которые содержат в себе высокую концентрацию никотина, которая опасна для жизни и здоровья людей", - пояснила Баталина, констатировав, что в настоящее время "никакого регулирования продажи таких смесей нет, даже школьники без особых проблем могут купить никотиновые смеси в магазинах".

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Депутат Госдумы, замсекретаря генсовета "Единой России" Ольга Баталина предлагает запретить продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним, а также их дистанционную продажу через интернет. По ее словам, единороссы разрабатывают соответствующие поправки в законодательство.

Она также напомнила, что по проблеме оборота этих смесей на личном приеме в общественной приемной "Единой России" 3 декабря к председателю партии, премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву обратилась координатор общественной организации многодетных матерей Ольга Аксянова.

Баталина предложила "сделать четыре удара по никотиновым пэкам". Прежде всего, считает она, необходимо "запретить [их] продажу несовершеннолетним", а также "запретить дистанционную продажу через интернет". "Плашки в интернет-магазинах "Тебе исполнилось 18 лет?" не решают ничего, так как авторизованное подтверждение для положительного ответа либо не требуется вообще, либо запрашивается электронная почта, которую легко может открыть для себя любой школьник", - пояснила парламентарий.

Кроме того, по ее мнению, "должны быть предъявлены требования к никотиновому пэку на основании технических регламентов в части ограничения по содержанию никотина: отдельные продукты могут содержать 75 и 90 мг". "Это очень высокое содержание, которое может негативно повлиять на здоровье", - указала Баталина, напомнив для сравнения, что в одной сигарете оно составляет от 0,1 до 1 мг.

Помимо этого, продолжила замсекретаря генсовета "Единой России", "никотиновый пэк должен быть фармацевтическим продуктом и продаваться в аптеках". "Для взрослых курильщиков - это способ переключиться на менее вредную альтернативу сигаретам, поэтому тотальный запрет вводить нецелесообразно. Но здоровье взрослых граждан тоже должно быть защищено от передозировки никотина, и распространение таких пэков должно быть ограничено", - полагает она.

Споры о запрете смесей

В конце ноября депутаты от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, запрещающий торговлю в РФ не только насваем и снюсом, но и любыми другими сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин.