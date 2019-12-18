Госдума рекомендовала частично возвращать гражданам оплату за вывоз мусора

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла на пленарном заседании в среду постановление, содержащее рекомендацию правительству частично возвращать гражданам оплату за вывоз мусора в случае его раздельного накопления.

"Разработать порядок возврата гражданам, осуществляющим раздельное накопление твердых коммунальных отходов [ТКО], средств, потраченных ими на оплату коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами", - говорится в тексте документа.

Как отмечается в постановлении, указанная мера направлена на стимулирование раздельного накопления ТКО населением и снижения финансовой нагрузки при оплате соответствующей коммунальной услуги.