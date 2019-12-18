В Оренбуржье увеличили до 300 тыс. рублей выплату многодетным взамен земельного участка

ОРЕНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Оренбургской области проголосовали за увеличение размера единовременной денежной выплаты многодетным семьям взамен предоставления земельного участка с 200 до 300 тыс. рублей. Предложение губернатора Дениса Паслера было поддержано на заседании в среду.

"Законопроектом предусматривается увеличение с 1 января 2020 года размера единовременной денежной выплаты до 300 тыс. рублей", - говорится в пояснительной записке к одобренному документу.

Еще одно новшество регионального закона "О бесплатном предоставлении на территории Оренбургской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей" - возможность получения выплаты взамен земли с целью погашения жилищного кредита, даже если сумма задолженности по займу меньше суммы выплаты. Остальные деньги просто перечисляются на банковский счет семьи.

Министр социального развития Оренбургской области Татьяна Самохина сообщила ТАСС, что по данным на 17 декабря 2019 года деньги вместо земли получили 40 многодетных семей. В бюджете текущего года на эти цели изначально было предусмотрено 150 млн рублей, но не все они были израсходованы. "На 2020 год это законодательная норма также финансово обеспечена", - уточнила Самохина.

Выдавать деньги на улучшение жилищных условий весной 2019 года предложил глава региона Денис Паслер, так как довольно много семей не начинают строительство дома после получения земли из-за отсутствия коммуникаций. Кроме того, люди зачастую отказываются от предложенных вариантов из-за отдаленности участков. Принятый законодательным собранием Оренбургской области закон вступил в силу с 1 июля.

Выплата для многодетных семей является целевой, на нее могут рассчитывать только признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Полученные деньги предназначены на приобретение жилья, уплату первоначального взноса или погашение основного долга и уплату процентов по ипотеке и кредитам на приобретение или строительство жилья.