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Кризис на Украине

Власти ДНР и ЛНР с 1 января 2020 года на 20% повысят размер пенсий

Решение об этом власти приняли в связи с ростом экономики и увеличением бюджетных поступлений

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Правительство Луганской народной республики (ЛНР) приняло постановление о повышении пенсий на 20% с 1 января 2020 года. Об этом в среду сообщила председатель Пенсионного фонда ЛНР Татьяна Васильева.

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"Учитывая рост экономики и бюджетных поступлений, правительством ЛНР принято постановление от 17 декабря 2019 года № 791/19 "Об увеличении размера пенсионных выплат", согласно которому с 1 января 2020 года будет увеличен на 20% размер пенсионных выплат гражданам, проживающим на территории Луганской народной республики, в том числе каждому нетрудоспособному члену семьи, получающему пенсию в связи с потерей кормильца", - приводит ее слова агентство Луганскинформцентр.

В Донецкой народной республике наряду с аналогичным увеличением пенсий с 1 января будут увеличены оклады работников бюджетной сферы. "В республике продолжается расширение сектора экономики, появляются новые рынки сбыта продукции, соответственно, увеличиваются и поступления в бюджет. Благодаря этому с января 2020 года на 26% произойдет повышение должностных окладов труженикам бюджетной сферы, в том числе медикам, учителям, социальным работникам, - цитирует заявление главы ДНР Дениса Пушилина Донецкое агентство новостей. - Кроме того, будет повышен размер пенсии на 20% каждому пенсионеру".

Пушилин отметил, что нынешнее повышение станет пятым по счету за время существования ДНР. Он уточнил, что увеличение размера выплат будет унифицированным для всех получателей.

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