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Новый год и Рождество - 2020

Губернатор Волгоградской области объявил 31 декабря выходным днем

Постановление носит обязательный характер для государственных учреждений и предприятий региона

ВОЛГОГРАД, 18 декабря. /ТАСС/. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал указ о переносе выходного дня с 28 декабря, который приходится на субботу, на 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба главы региона.

"Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление об установлении на территории региона выходного дня 31 декабря 2019 года. Для компенсации трудового времени рабочим днем станет последняя суббота уходящего года - 28 декабря",- сказал руководитель пресс-службы.

Он уточнил, что постановление носит обязательный характер для государственных учреждений и предприятий Волгоградской области, рекомендательный - для коммерческих организаций, территориальных подразделений федеральных органов власти и учреждений, органов местного самоуправления. "Такое решение принято для создания комфортных условий для подготовки жителей Волгоградской области к празднованию Нового года и Рождества, а также для снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру в преддверии новогодних каникул", - отметил собеседник.

Теги
РоссияВолгоградская областьНовый год и Рождество - 2020
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