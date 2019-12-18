Песков: одним из важнейших событий года станет начало движения поездов по Крымскому мосту

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что самые важные события года для России еще впереди, затруднившись выделить какие-то конкретные.

Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

"Я бы сказал, что главное еще произойдет, - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. - Но конкретные какие-то события сейчас обозначить тяжело".

По словам Пескова, одним из важнейших событий должно стать начало полноценного функционирования моста через Керченский пролив, на котором 23 декабря должно быть открыто железнодорожное движение. "Очень важно - это Крымский мост, то, что начнет функционировать железнодорожное сообщение через Крымский мост", - уточнил он.

Представитель Кремля также призвал не забывать о важности международной повестки.

Но в целом, по его мнению, "главными все-таки должны быть темы, которые связаны с развитием страны и с теми или иными процессами в стране".