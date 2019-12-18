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Ветераны закрытого Качинского училища предлагают присвоить его имя другому военному вузу

Они считают, что имя этого училища могут получить вузы в Краснодаре или Воронеже

ВОЛГОГРАД, 18 декабря. /ТАСС/. Выпускники Качинского училища выступили с инициативой присвоить имя первой летной школы в России, преемником которого было ныне закрытое училище летчиков в Волгограде, военным вузам в Краснодаре или Воронеже, рассказал в среду ТАСС активист волгоградской ветеранской организации "Союз Качинцев" майор запаса Олег Бацула.

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На ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в прошлом году журналист из Волгограда обратился к главе государства с просьбой подумать о возможном восстановлении Качинского училища, которое закрыли в 1998 году. Президент ответил, что Минобороны РФ выстраивает подготовку кадров в зависимости от потребности вооруженных сил, и отметил, что надо посмотреть, что можно сделать для того, чтобы не только память, но, может быть, и оставшиеся элементы традиций не были утрачены.

"Ветераны Качинского училища считают, что было бы очень правильно, если бы Краснодарскому или Воронежскому училищу было присвоено название Качинского [училища] - все-таки первая летная школа в России, которая была открыта в 1910 году на берегу реки Качи в Крыму. Об этом сегодня, к сожалению, мало кто знает", - сказал служивший заместителем командира эскадрильи в морской авиации Северного флота Бацула.

Он уточнил, что организация "Союз Качинцев" создана в октябре этого года, в нее вошли около 2 тыс. выпускников училища. "Однако такой цели, чтобы возродить Качинское училище, не ставится, это было бы в какой-то степени неразумно. А вот сохранить о нем память, воспитывать у молодежи патриотизм на традициях училища, давшего более 350 Героев Советского Союза и пять летчиков-космонавтов, - это и есть наши главные цели и задачи", - отметил собеседник.

По его словам, летчики-ветераны намерены продвигать идею о включении территории бывшего Качинского училища в перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Волгограда, а также "оказать помощь руководству музея-заповедника "Сталинградская битва" в сохранении и в дальнейшем развитии Авиационного музея Качинского училища или передачи фондов Авиационного музея в отдельное здание в соответствии со всеми правилами хранения музейных экспонатов".

Восстановление затратно

Восстановление бывшего Качинского высшего военного училища летчиков повлекло бы неоправданные расходы, считает заслуженный военный летчик России, экс-командующий 14 армией ВВС и ПВО Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант запаса Виктор Севостьянов.

"Восстанавливать училище на современном этапе достаточно сложно, затратно и, наверное, по большому счету не очень нужно, потому что база полностью утеряна, преподавательские кадры. Мне кажется, это в какой-то степени бесперспективно", - сказал ТАСС Севостьянов.

Он добавил, что Качинское училище было старейшее в стране. "Когда его закрыли, все его регалии перешли в Армавирское училище, а через пару лет оно стало центром подготовки летчиков-истребителей Краснодарского училища", - уточнил Севостьянов.

С этим согласен и начальник академии ВВС генерал-полковник Геннадий Зибров. "У нас очень много было знаменитых училищ и было много попыток их возродить - Армавирское, Борисоглебское, в том числе и Качинское. Но существует понятие государственного кадрового заказа, нет смысла содержать семь летных училищ, которые будут выпускать по 50 человек - это пустая трата денег", - сказал Зибров. Он уточнил, что сейчас создан один вуз в Воронеже, который объединил семь училищ и выполняет государственный кадровый заказ.

В Волгограде Качинское высшее военное авиационное училище располагалось с 1954 года. За всю историю в нем было подготовлено 352 Героя Советского Союза и России, 120 военных заслуженных летчиков, 12 маршалов авиации, пять летчиков-космонавтов. По постановлению правительства РФ на базе Армавирского и Качинского авиационных военных училищ создали Армавирский авиационный военный ордена Ленина Краснознаменный институт. Сейчас на территории бывшего училища дислоцируется одна из воинских частей 20-й мотострелковой бригады Южного военного округа.

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РоссияВолгоградская область
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