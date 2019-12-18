Петербуржцы стали оплачивать коммунальные услуги на дому в два раза чаще

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Жители Санкт-Петербурга стали оплачивать коммунальные услуги на дому с помощью почтальона в два раза чаще по сравнению с прошлым годом. Об этом в среду сообщила пресс-служба "Почта России-Северо-Запад".

"За 11 месяцев 2019 года через мобильные почтово-кассовые терминалы УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области было принято более 790 тыс. платежей. За такой же период прошлого года было проведено всего 409 тыс. аналогичных операций", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в первую очередь услуга рассчитана на пожилых людей и маломобильные группы населения, которым почтальоны доставляют пенсии и социальные пособия на дом. "При помощи почтальонов с мобильными почтово-кассовыми терминалами, не выходя из дома, можно оплатить коммунальные услуги, электроэнергию, услуги "Ростелекома" (телефон/ интернет), налоги, штрафы ГИБДД, госпошлины, сотовую связь, различные виды страховок", - уточняется в сообщении.

По данным пресс-службы, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области работает 578 мобильных почтово-кассовых терминалов, которые в основном сосредоточены в почтовых отделениях с наибольшим объемом принимаемых платежей и количеством проживающих пенсионеров.