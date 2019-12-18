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Песков подтвердил, что в Кремле работают над поправками в 210 статью УК РФ

Речь идет о том, чтобы не наказывать предпринимателей по статье о создании преступного сообщества

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что в администрации президента РФ идет работа по согласованию изменений в 210 статью УК РФ, которая предполагает наказание за создание преступного сообщества. Речь идет о том, чтобы не наказывать по этой статье предпринимателей.

"Действительно, эта тема обсуждалась на ряде совещаний и, действительно, сейчас завершается формулирование позиций", - сказал Песков. Он добавил, что "не будет ничего предвосхищать".

"После того как эта работа будет завершена и будут готовы уже конкретные предложения, тогда они будут обнародованы", - пообещал он.

Песков уточнил, что конкретной даты для завершения этой работы нет. "Какого-то дедлайна здесь не может существовать, но работа эта ведется", - заключил представитель Кремля.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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