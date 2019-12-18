Представители более 60 регионов страны приехали на форум НКО в Москве

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Первый Московский форум некоммерческих организаций начался в среду в Москве. Всего на мероприятие, которое будет проходить два дня, приехали представители НКО из 63 регионов страны, сообщила ТАСС председатель комитета общественных связей города Москвы Екатерина Драгунова.

"Этот форум мы планировали провести давно, и сейчас удалось все организовать. К нам сегодня приехали представители НКО из 63 регионов страны. Самый дальний регион, который участвует в форуме - Чукотка", - сказала она.

Драгунова отметила, что основная задача мероприятия - обмен опытом столичных и региональных организаций. Для этого в рамках форума выступят свыше 200 спикеров, среди них руководители благотворительных фондов, приютов, а также представители властей столицы.

"Всего создано 14 дискуссионных площадок по самым острым темам, которые волнуют фонды и некоммерческие организации. Особенностью форума является то, что первый день форума начался с полезной программы, то есть все желающие могли посетить площадки, где НКО располагаются, и [увидеть], как [они] участвуют в жизни города", - пояснила она.

Драгунова добавила, что во второй день участники форума смогут пообщаться с ведущими специалистами и узнать больше о социальных проектах, а также о том, как разработать стратегию развития проекта НКО.

Развитие НКО в Москве

По словам собеседницы агентства, с каждым годом в столице становится все больше НКО. Всего на данных момент 32 тыс. таких организаций. "По нашим данным, 6,5 тыс. НКО в Москве имеют социальную направленность. По сравнению с прошлым годом в 2019 году на 1,5 тыс. некоммерческих организаций в Москве стало больше", - отметила Драгунова.

Первый Московский форум некоммерческих организаций проходит на территории "Технополиса Москва" с 18 по 19 декабря, планируется, что он станет ежегодным. Организатором является комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы. Успешным опытом объединения усилий общества, бизнеса и государства на форуме поделятся Минэкономразвития России, Фонд президентских грантов, региональные ресурсные центры поддержки НКО.