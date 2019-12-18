Спецпредставитель Путина заявил о большом интересе запада к разработкам РФ по ИИ и bigdata

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Искусственный интеллект, квантовые коммуникации и работа с большими данными (bigdata) являются направлениями отечественных научных разработок, которые пользуются большим и пока не удовлетворенным спросом у зарубежных стран. Об этом спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков сказал ТАСС в среду.

"Сейчас мы видим очень большой неудовлетворенный спрос на наши <…> [разработки] в области передовых сквозных технологий - по искусственному интеллекту, квантовым коммуникациям, по работе с большими данными. У нас множество запросов от самых разных стран, которые мы не успеваем отработать", - сказал ТАСС Песков.

В доступе к российским технологиям прежде всего заинтересованы зарубежные технологические предприниматели и университеты, пояснил он. В свою очередь, отечественные технологические компании ищут пути вывода своих продуктов на международные рынки. Важным инструментом для удовлетворения интересов всех этих сторон могут выступить пространства коллективной работы "Точки кипения", которые Агентство стратегических инициатив планирует открыть на территории ряда государств, первым из которых может стать Сербия.

"Конечно, заинтересованы сами российские компании, которые не такие большие как госкорпорации, но хотят свои технологические решения продавать на других рынках.

"Точки" - это вариант работы "вскладчину", когда есть общее пространство, доступный коворкинг", - заключил спецпредставитель президента РФ.

"Точки кипения"

"Точки кипения" создаются при поддержке АНО "Платформа НТИ" по поручению Агентства стратегических инициатив (АСИ). Первая "Точка кипения" Агентства стратегических инициатив открылась в Москве в 2013 году. Пространства предназначены для ученых, бизнесменов, госслужащих, общественников, студентов. В "Точках кипения" они могут делиться опытом, итогами работы, совместно прорабатывать новые модели развития.