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Хайнань ожидает туристический бум в новогодние праздники

Также популярностью среди китайских туристов пользуются юго-западные провинции Юньнань и Сычуань

САНЬЯ /Китай/, 18 декабря. /ТАСС/. Китайская южная провинция Хайнань станет ключевым направлением путешествий и отдыха граждан КНР в приближающиеся каникулы по случаю празднования Нового года по лунному календарю (наступит в ночь с 24 на 25 января). Об этом говорится в исследовании лидера китайской онлайн-туриндустрии компании Ctrip.

Она отметила, что Хайнань станет главным направлением туристов, перемещающихся по воздуху: из 10 самых популярных авиамаршрутов в новогодние праздники пять ведут на остров Хайнань. Подчеркивается, что благоприятный климат тропической провинции и теплое море притягивают всех, кто желает из холодной зимы попасть в круглогодичное лето.

Помимо Хайнаня популярностью среди китайских туристов пользуются юго-западные провинции Юньнань и Сычуань, северо-восточная Хэйлунцзян и центральная Хэнань.

В докладе Ctrip сообщается, что с 27 октября этого года количество рейсов из Пекина в курортный город Санья на юге острова удвоилось - с 11 до 22 в день. Положительное влияние на туриндустрию Хайнаня также оказывает увеличение числа рекламных акций, призывающих путешественников, как в Китае, так и за рубежом познакомиться с уникальными достопримечательностями острова.

Китайский новый год или как его именуют граждане Поднебесной - Чуньцзе ("праздник Весны") наступит 25 января 2020 года, его символом станет Белая металлическая крыса. Для китайцев это один из самых главных семейных праздников, в это время принято отправляться на малую родину, встречаться с родственниками и друзьями. Многие граждане КНР используют каникулы для туризма, отправляются в путешествия, как по стране, так и за рубеж.

К 2025 году власти Хайнаня поставили задачу превратить провинцию в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи": природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей со всего мира. В 2018 году остров посетили свыше 76 млн китайских и иностранных туристов, а за первую половину этого года турпоток на Хайнане составил 38,6 млн человек, что на 6% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.

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