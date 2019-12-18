В Краснодаре появилось граффити с изображением Юрия Никулина в роли фронтового журналиста

КРАСНОДАР, 18 декабря. /ТАСС/. Граффити с портретом Юрия Никулина в роли фронтового журналиста Лопатина из фильма "20 дней без войны" Алексея Германа появилось на стене одной из котельных Краснодара в день 98-летия артиста. Это первая работа из цикла граффити-картин, которые должны украсить стены хозяйственных построек Краснодара в честь 75-й годовщины Победы, сообщила пресс-служба администрации города.

"[Портрет] скромно разместился на стене котельной по улице Бершанской рядом со зданием администрации Пашковского сельского округа", - говорится в сообщении. Работу художники выполнили за свой счет.

"Граффити - кадр из известного фильма. Уверен, что образ Никулина никого не оставит равнодушным. Да и получается у авторов действительно здорово <...> В нашем округе много котельных и подстанций, стены которых могут стать отличными холстами для граффити-картин, - приводит пресс-служба слова главы Пашковского сельского округа Всеволода Нетребы.

Кубань в годы Войны

Летом 1942 года началась Битва за Кавказ, в рамках которой оккупирован оказался юг современной России, в том числе территория Кубани и Причерноморье. Краснодар был занят в середине августа 1942 года, отбит советскими войсками 12 февраля 1943 года, а полностью Кубань была освобождена осенью того же года.

Именно на территории современного Краснодарского края удалось остановить прорывавшиеся к кавказской нефти немецкие войска. Линия обороны проходила по горным хребтам неподалеку от Туапсе и Горячего Ключа, советские войска 150 дней сдерживали врага.

С лета 1942 года, когда пал Севастополь, Туапсинский порт являлся главной военно-морской базой Черноморского флота.​​​​​​