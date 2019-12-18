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Власти Москвы готовы рассмотреть вопрос бесплатной "продленки" для льготников в школах

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что объем соцподдержки в столице очень большой

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Столичные власти готовы рассмотреть вопрос о введении бесплатного посещения групп продленного дня в школах столицы для детей льготных категорий граждан. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы.

В рамках отчета в ходе блока вопросов депутат Мосгордумы Евгений Бунимович предложил мэру рассмотреть возможность введения бесплатной "продленки" в столице хотя бы для льготных категорий граждан.

"Я согласен, что можно подумать над этой историей, я готов к дискуссии на эту тему. Давайте вместе разберемся, выстроим приоритеты, потому что объем соцподдержки в Москве очень большой. Мы считали в свое время, что нужны не какие-то натуральные льготы, а надо платить людям больше пособия, поднимать уровень доходов таких граждан [льготных категорий]. В том числе, оказывать им помощь в трудоустройстве, устройстве детей в детсады, школы, устройство досрочно маленьких детей", - сказал градоначальник.

27 ноября депутаты Московской городской думы приняли бюджет столицы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы. Согласно документу, власти Москвы намерены ежегодно тратить порядка 1,7 трлн рублей, или 53,3% расходов, на соцсферу: здравоохранение, образование, культуру, спорт, социальную поддержку, жилье. С учетом оплаты медпомощи из фонда обязательного медицинского страхования финансирование соцсферы в 2020 году превысит 2 трлн рублей. Порядка 90% расходов предусмотрено на реализацию городских программ развития и выполнение социальных обязательств перед горожанами.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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