{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2020

Губернатор Астраханской области объявил 31 декабря выходным днем для госслужащих региона

Рабочий день переносится на субботу 28 декабря

АСТРАХАНЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал распоряжение о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря. Об этом в среду сообщил глава региона в ходе пресс-конференции.

"Подготовительная работа проведена. Сегодня я подписал распоряжение по предоставлению выходного [31 декабря] с отработкой в субботу, 28 декабря, региональным госслужащим. Соответствующие рекомендации даны всем муниципальным органам власти и всем работодателям", - сказал Бабушкин.

Законопроект о введении выходного дня 31 декабря внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР 28 ноября. В пояснительной записке к документу говорится, что, как показывает практика, 31 декабря, если этот день выпадает на рабочий день, сотрудники не выполняют свои трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к Новому году.

Теги
РоссияАстраханская областьБабушкин, Игорь ЮрьевичНовый год и Рождество - 2020
Реклама на ТАСС
МИД РФ призвал россиян соблюдать осторожность в Индии в связи с беспорядками
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что беспорядки, вспыхнувшие в ряде индийских штатов, уже привели к жертвам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС