Губернатор Астраханской области объявил 31 декабря выходным днем для госслужащих региона

АСТРАХАНЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал распоряжение о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря. Об этом в среду сообщил глава региона в ходе пресс-конференции.

"Подготовительная работа проведена. Сегодня я подписал распоряжение по предоставлению выходного [31 декабря] с отработкой в субботу, 28 декабря, региональным госслужащим. Соответствующие рекомендации даны всем муниципальным органам власти и всем работодателям", - сказал Бабушкин.

Законопроект о введении выходного дня 31 декабря внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР 28 ноября. В пояснительной записке к документу говорится, что, как показывает практика, 31 декабря, если этот день выпадает на рабочий день, сотрудники не выполняют свои трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к Новому году.