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Новый год и Рождество - 2020

Дед Мороз и Йоулупукки обменялись поздравлениями

Встреча прошла на российско-финской границе
Российский Дед Мороз и финский Йоулупукки Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
Описание
Российский Дед Мороз и финский Йоулупукки
© Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Российский Дед Мороз и финский Йоулупукки обменялись поздравлениями и подарками на предновогодней встрече, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

"Два символа Нового года и Рождества встретились на российско-финской границе в районе таможенного перехода МАПП "Брусничное". Дед Мороз подарил финскому собрату сувенирный герб Выборга, сделанный из шоколада, а Йоулупукки в ответ вручил рождественскую корзину с имбирными пряниками и другими сладостями", - сказали в пресс-службе.

На таможенном переходе сказочных персонажей встретили праздничным выступлением с участием творческих коллективов Выборга и Лаппеенранты. Частью программы также стало приветствие Дедом Морозом соотечественников, проживающих в Финляндии.

В пресс-службе напомнили, что традиционная встреча Деда Мороза и Йоулупукки символизирует добрососедские отношения между двумя странами и нацелена на развитие туризма в России и Финляндии.

Теги
ФинляндияРоссияЛенинградская областьНовый год и Рождество - 2020
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