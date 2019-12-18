Дед Мороз и Йоулупукки обменялись поздравлениями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Российский Дед Мороз и финский Йоулупукки обменялись поздравлениями и подарками на предновогодней встрече, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

"Два символа Нового года и Рождества встретились на российско-финской границе в районе таможенного перехода МАПП "Брусничное". Дед Мороз подарил финскому собрату сувенирный герб Выборга, сделанный из шоколада, а Йоулупукки в ответ вручил рождественскую корзину с имбирными пряниками и другими сладостями", - сказали в пресс-службе.

На таможенном переходе сказочных персонажей встретили праздничным выступлением с участием творческих коллективов Выборга и Лаппеенранты. Частью программы также стало приветствие Дедом Морозом соотечественников, проживающих в Финляндии.

В пресс-службе напомнили, что традиционная встреча Деда Мороза и Йоулупукки символизирует добрососедские отношения между двумя странами и нацелена на развитие туризма в России и Финляндии.