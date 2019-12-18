В России появится телеканал о талантливых людях

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сеть каналов "МИР" запустит в 2020 году телеканал "МИР Талантов", который займет место канала "МИР PREMIUM" в эфирной сетке. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МТРК "Мир".

"Телеканал о талантливых людях во всех сферах жизни - от музыки и спорта до научных открытий и выдающихся изобретений - появится в 2020 году", - рассказали в пресс-службе. Он будет носить название "МИР Талантов", ставку в программном продукте сделают на передачи о талантливых детях и взрослых.

"МИР Талантов" будет показывать классические конкурсы, реалити-шоу, познавательные и научные программы, документальное кино, художественные фильмы и сериалы схожей тематики.

"Мы готовы рассказывать о наших талантливых, продвинутых, креативных детях круглосуточно. Не только о детях, конечно, но на них мы делаем определенную ставку", - цитирует пресс-служба генпродюсера МТРК "Мир" Павла Корчагина.

Переформатирование телеканала "МИР PREMIUM" в "МИР Талантов" позволит расширить сеть вещания, считают в телерадиокомпании. Сейчас "МИР PREMIUM" доступен жителям 11 государств, включая Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Казахстан. Общий охват потенциальной аудитории - 22 млн человек.