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Медведев вручил госнаграды Жириновскому, Зюганову, Миронову и другим депутатам

Всего премьер-министр вручил семь медалей, 17 почетных грамот и две благодарности

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев на заключительном заседании осенней сессии Госдумы вручил государственные награды депутатам.

В частности, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский был награжден медалью Столыпина I степени. Этой же наградой II степени удостоен руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов и заместитель председателя Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова. Деятельность руководителя партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова и заместителя председателя Госдумы, руководителя фракции "Единой России" Сергея Неверова была отмечена благодарностью правительства РФ.

При этом Медведев в шутку заметил, что такое распределение наград не связано с тем, что "руководители фракций имеют разную ценность в правительстве РФ". "Дело в том, что кто-то уже награжден, кто-то имел II степень и соответственно был представлен к первой, а так мы всех очень уважаем", - сказал премьер.

Всего Медведев вручил семь медалей, 17 почетных грамот правительства и две благодарности правительства.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичНеверов, Сергей ИвановичЗюганов, Геннадий АндреевичЖириновский, Владимир ВольфовичМиронов, Сергей МихайловичРоссияТерешкова, Валентина Владимировна
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