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МВД ФРГ подтвердил, что задержанная во Внуково партия метадона направлялась в Таджикистан

В министерстве отметили, что речь идет о поставках ООН в рамках программы помощи наркозависимым в Таджикистане

БЕРЛИН, 18 декабря. /ТАСС/. В МВД Германии подтвердили, что партия с метадоном, задержанная в аэропорту Внуково в Москве, была направлена в Таджикистан по линии ООН в рамках помощи наркозависимым. Об этом корреспонденту ТАСС заявил в среду представитель германского ведомства.

"По сведениям Федерального ведомства по уголовным делам (БКА), соответственно таможенного управления, речь идет о поставках ООН в рамках программы помощи наркозависимым в Таджикистане", - отметили в министерстве. По данным МВД ФРГ, "в настоящее время она [партия] разблокирована".

Партию метадона, следовавшую транзитом из Германии в Таджикистан, задержали в начале декабря в аэропорту Внуково сотрудниками Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Было отмечено, что груз предварительно не был задекларирован перевозчиком и был обнаружен таможенниками на складе временного хранения. Таможня Внуково возбудила уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере.

Заместитель руководителя Наркологической службы министерства здравоохранения страны Рустам Шарипов сообщил ТАСС во вторник, что партия была предназначена для лечения наркозависимых в Таджикистане, препарат закуплен в рамках помощи Глобальным фондом ООН по борьбе со СПИДом.

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