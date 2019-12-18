Жириновский призвал изъять алкоголь из буфетов Думы

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вновь выступил с предложением убрать алкоголь из думских буфетов и столовых и добавил, что в магазинах спиртные напитки следует переместить из общего зала и спрятать за занавеску с предупреждающей надписью. Свою позицию он озвучил во время рассмотрения палатой в среду закона о виноградарстве и виноделии.

"Надо прекращать вообще продажу алкоголя везде, ограничивать все, не открывать курительные комнаты, закрывать все эти распивочные, и чтобы в магазинах нигде эти бутылки не стояли, пусть за занавеской стоят, на которой надо написать "отрава", чтобы входил и коленки бы дрожали <…> Надо начинать с нашего буфета, с наших столовых, убрать весь алкоголь и вести антиалкогольную кампанию в стране, общество трезвенников чтобы было у нас", - заявил политик.

Законопроект направлен на установление единого правового регулирования в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия и определяет формы господдержки виноделия. По мнению лидера ЛДПР, для виноделов эта инициатива означает новые рабочие места, для правительства - дополнительные налоги, а для граждан - "лишнюю нагрузку на организм". "Пиво разрешаете на стадионах продавать, всякие гадости <...> Что вы хлопаете, фракция ЛДПР не будет голосовать [за этот законопроект] в третьем чтении", - обратился он к депутатам.

Примечательно, что Жириновский является одним из авторов законопроекта, о чем напомнил после выступления политика спикер Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, упомянутый Жириновским законопроект о продаже пива на стадионах во время матчей, который прошел первое чтение палаты 13 декабря, инициирован депутатами от ЛДПР - вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым и Дмитрием Свищевым.