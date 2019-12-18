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Материнский капитал
Обновлено 

В СФ предлагают разрешить тратить материнский капитал на покупку российских автомобилей

Также женщинам, родившим до 25 лет первого ребенка, предлагают выплачивать ежемесячное пособие в течение 1,5 лет

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Участники парламентских слушаний, посвященных нацпроекту "Демография", которые проходят в среду в Совете Федерации, рекомендуют Минфину, Министерству труда и соцзащиты РФ и Минэкономразвития проработать вопрос введения дополнительных мер поддержки семей с детьми, например, разрешить им тратить материнский капитал на покупку отечественных автомобилей. Об этом говорится в тексте рекомендаций по итогам слушаний.

"Министерству экономического развития РФ, Министерству финансов РФ, Министерству труда и социального развития РФ проработать возможность введения дополнительных мер поддержки семей, имеющих детей, например, направлять средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на приобретение автомобиля отечественного производства", - говорится в документе.

Также среди возможных мер дополнительной поддержки семей, как следует из рекомендаций, может быть выплата пособий в период декретного отпуска в размере детского прожиточного минимума на всех детей, находящихся на иждивении, а не только на новорожденного. Кроме того, предлагается определить женщинам, родившим до 25 лет первого ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в размере не менее 40% от средней зарплаты по региону.

Инициативу о выплате пособий на всех детей в период декретного отпуска озвучил в своем выступлении на слушаниях вице-спикер Николай Журавлев. С этой идеей согласилась заместитель председателя Совфеда Галина Карелова. "Я думаю, что мы с вами начнем готовить эти предложения", - сказала Карелова, обращаясь к Журавлеву.

В конце октября депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым повторно внесли в Госдуму законопроект, разрешающий направлять средства материнского капитала на покупку российских автомобилей стоимостью до миллиона рублей. Ранее фракция уже выступала с подобной инициативой. В 2017 году справороссы вместе с представителями ЛДПР и КПРФ внесли в Думу законопроект, разрешающий направлять средства материнского капитала на покупку нового автомобиля отечественной сборки, в том числе с помощью автокредита, однако он не был поддержан кабмином. Как отмечали в правительстве, при приобретении автомобиля "не учитываются интересы ребенка".

В новость были внесены изменения (16:40 мск) — обновлена информация по тексту.

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РоссияМатеринский капитал
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