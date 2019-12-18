Оренбургские депутаты приняли закон о запрете никотиносодержащих смесей в регионе

ОРЕНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Оренбургской области в среду на заседании приняли законы о запрете оборота на территории региона бестабачной никотиносодержащей продукции наподобие снюса и о наказании за нарушение этих ограничений.

Снюс - вид бездымного табака, он запрещен в России с 2015 года, однако сейчас среди детей и подростков активно распространяются пакетики или пастилки без табака, но пропитанные никотином, неофициально их также называют снюсами, при этом их оборот никак не регулируется федеральным законодательством. Власти многих российских регионов отреагировали на рост популярности снюсов среди детей и подростков вводом ограничительных мер.

"Два закона [приняты]. Одним мы вводим ограничения по продажам никотиносодержащих бестабачных смесей, а второй закон, согласно которому мы уже в рамках областного административного законодательства устанавливаем ответственность за неисполнение этого закона. Фракция "Единая Россия" берет на себя ответственность за закон, который будет действовать только на территории Оренбургской области, потому что федеральный законодатель пока не устранил некоторые коллизии в общем толковании и на федеральном уровне это не ограничено", - сказал журналистам по итогам заседания вице-спикер Заксобрания, руководитель фракции "Единая Россия" Александр Трубников.

Предполагается, что запрет будет действовать с 1 февраля 2020 года. Штраф за продажу подобных веществ составит для граждан от 3 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 до 30 тыс., для юридических лиц - от 30 до 40 тыс. При повторном нарушении запрета размер взыскания возрастет в полтора-два раза.

"В начале ХХ века никотин в чистом виде использовался как инсектицид, то есть - это яд, который в больших дозах воздействует не только на хладнокровных, но и на животных. Тот продукт, который сейчас наши оборотистые производители никотиновой продукции выпустили на рынок, содержит никотина в десятки раз больше, чем одна сигарета. Если в сигарете от 0,1 до 1 мг, то эти безобидные на первый взгляд пластинки содержат от 40 до 90 мг, то есть это равно трем пачкам выкуренных сигарет", - сказала председатель комитета Заксобрания по здравоохранению Татьяна Шукурова.

Она уточнила, что яд воздействует в первую очередь на нервную и пищеварительную системы, вызывая тяжелое отравление, быстро всасываясь через слизистые, и отметила, что смертельной является доза никотина от 0,5 до 1 г. "Мы действительно взяли на себя ответственность, нашли формулировки и, не нарушая федеральное законодательство, полностью запретили на территории Оренбургской области распространение, продажу, потребление всей никотиносодержащей бестабачной продукции, которую используют для доставки никотина [в организм] не путем выкуривания сигарет", - добавила Шукурова.

Отравления и уголовное дело

Полиция в Оренбургской области регулярно проводит рейды по торговым точкам, где могут продавать подобные снюсам вещества. С начала года изъято 223 упаковки смесей, девять из которых направлены на экспертизу. По данным прокуратуры региона, эксперты пришли к выводу, что нетабачная смесь содержит высокую дозу никотина и может оказаться смертельной для организма несовершеннолетнего. Специалисты обнаружили в пяти из девяти исследованных упаковок свинец, в трех - кадмий, в одной - мышьяк и еще в одной - ртуть.

По оному из фактов продажи снюса подростку СУ СК РФ по Оренбургской области возбудило уголовное дело. Реализацию 20 пакетиков жевательной смеси с содержанием никотина не менее 90 г посчитали сбытом продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

"Небезопасность потребления указанной продукции подтверждают факты обращения подростков, употреблявших смеси, за медицинской помощью. За истекший период 2019 года на территории области зарегистрировано три таких обращения: один в Оренбурге и два в Бугуруслане. В настоящее время для приобщения к уголовному делу направлены материалы проверки по факту госпитализации несовершеннолетней в одну из больниц областного центра в связи с употреблением никотиносодержащей смеси", - сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры области.