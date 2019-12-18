Более 5,3 тыс. компаний приняли участие в выставке тропической сельхозпродукции на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 18 декабря. /ТАСС/. Свыше 5,3 тыс. экспонентов представили свою продукцию на Китайской международной зимней выставке тропических сельскохозяйственных продуктов, которая состоялась 12-16 декабря в административном центре южной китайской провинции Хайнань городе Хайкоу. Как сообщает информационный ресурс "Наньхайван", на общей выставочной площади в 80 тыс. кв. м демонстрировались более 20 тыс. видов сельхозпродукции.

Выставочное пространство образовали 34 павильона, 30 из которых находились внутри крытого комплекса (36,9 тыс. кв. м), а четыре организаторы разместили под открытым небом (43,1 тыс. кв. м). За первые четыре дня работы выставки ее посетили свыше 500 тыс. человек, принявшие в ней участие компании заключили сделки почти на 60 млрд юаней (около $8,6 млрд).

Специальные выставочные площади в этом году были отведены под тематические экспозиции отсталых в социально-экономическом отношении сельскохозяйственных районов, чтобы привлечь внимание к их развитию и активизировать усилия на данном направлении. К 15 декабря производители из этих регионов заключили на выставке контракты на общую сумму в 2,16 млрд юаней (около $376,8 млн), сообщает ресурс.

Посетивший выставку партсекретарь провинции Хайнань Лю Цыгуй призвал использовать данную площадку в качестве важного элемента в проекте построения пилотной зоны свободной торговли на острове и стимулирования сельскохозяйственного производства. Он выразил уверенность в том, что Хайнань будет привлекать к участию в выставке все большее число зарубежных компаний, чтобы способствовать торгово-экономическому сотрудничеству провинции со странами - участниками глобального китайского проекта "Один пояс - один путь".