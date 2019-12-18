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Новый год и Рождество - 2020

У берегов Крыма на дне Черного моря установят новогоднюю елку

Акцию планируется провести 20-21 декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Дайверы установят украшенную искусственную новогоднюю елку на дне Черного моря у берегов Судака в Крыму и будут водить хоровод вокруг нее. Об этом в среду сообщил туристический портал Крыма со ссылкой на организаторов.

"Предновогоднее погружение планируется 20-21 декабря в районе мыса Меганом или же в Новом Свете - место, как и дата погружения, будут зависеть от погодных условий. Искусственную елку наряжают на берегу, после чего с уже украшенным деревом спортсмены заходят в воду", - говорится в сообщении.

Акция пройдет уже в третий раз. Чтобы зафиксировать елку на дне, ее основание утяжелят свинцовым грузом. После проведения мероприятие дайверы поднимут дерево на поверхность. "Для моря это мусор и оставлять его ни в коем случае нельзя", - отмечают организаторы акции.

Теги
РоссияКрымНовый год и Рождество - 2020
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