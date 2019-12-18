"ВКонтакте" запустила собственное издание "Фокус"

"ВКонтакте" в рамках эксперимента запускает собственное издание "Фокус", говорится в сообщении пресс-службы соцсети. Как отметил главный редактор Влад Леготкин, пользователям будут доступны "статьи, советы экспертов, вдохновляющие интервью, плейлисты и тематические подборки, например, пабликов или мемов".

"Мы всегда думаем о том, что интересно аудитории и как будет удобнее это узнавать. Поэтому "ВКонтакте" легко найти контент на самые разные темы и любых форматов <…> Теперь появилась отдельная вкладка и для редакционных материалов", - отметил координатор партнерских проектов соцсети Павел Белов.

Как отмечается, часть материалов "Фокуса" связана с продуктами "ВКонтакте". В частности, редакция будет знакомить пользователей с полезными мини-приложениями, приглашать участвовать в соревнованиях, стажировках и благотворительных акциях.

Читать материалы издания можно в разделе "Рекомендации" в мобильном приложении соцсети или в сообществе "Фокус".