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Лавров обсудил с представителями научного сообщества актуальные международные тенденции

Министр иностранных дел провел заседание Научного совета при МИД РФ в Институте мировой экономики и международных отношений

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду в Институте мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН провел заседание Научного совета при МИД РФ. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении российского дипведомства.

"Обсуждался широкий круг международных проблем и вопросов российской внешней политики. С развернутым сообщением выступил президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин. Участники встречи провели обстоятельный анализ актуальных тенденций в новом многополярном мире", - информировали в министерстве.

Подтверждена важность продолжения совместной работы дипломатов и ученых с целью развития и совершенствования концептуальных основ внешней политики России, добавили в МИД.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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