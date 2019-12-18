Роскомнадзор заблокировал lostfilm.tv

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv из-за жалобы американской компании Warner Bros. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

"Доступ к ресурсу lostfilm.tv на постоянной основе ограничен. Указанное решение Мосгорсуда принято на основании заявления правообладателя - корпорации Ворнер Браз. Интертеймент Инк (Warner Brothers Entertainment, Inc)", - сказали в пресс-службе.

Как следует из определения суда, компания пожаловалась на незаконное распространение сериала "Супергерл" (Supergirl).

Lostfilm.tv был открыт в 2005 году, в описании сайта говорится, что он создан как фан-проект, посвященный лучшим зарубежным сериалам. У него также есть своя студия озвучивания.