Ежегодный пассажиропоток аэропорта Петербурга впервые превысил 19 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково в среду поставил рекорд по ежегодному пассажиропотоку, - впервые в своей истории обслужил 19-милионного пассажира за год. Как сообщил ТАСС заместитель генерального директора по коммерческой деятельности управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС) Евгений Ильин, до конца года аэропорт планирует обслужить еще около 650 тыс. пассажиров.

"Мы встретили 19-миллионного пассажира. До конца года мы ожидаем [показателя] около 19 млн 650 тыс. [пассажиров]", - сказал собеседник агентства.

Девятнадцатимилионным пассажиром Пулкова стала Астрид Венкель, которая вылетела из Петербурга в Берлин с детьми рейсом авиакомпании "Россия". Она получила памятные подарки от авиакомпании и аэропорта.

Пулково - международный аэропорт Петербурга, в 2018 году он обслужил более 18 млн пассажиров. В настоящее время в Минтрансе рассматривается вопрос о введении в Пулково режима седьмой степени "свободы воздуха" - он позволит иностранным авиакомпаниям совершать полеты в петербургский аэропорт не из страны регистрации перевозчика. В случае введения такого режима, Пулково станет первым в России аэропортом с седьмой "свободой воздуха".