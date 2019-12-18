Больница Новочеркасска возобновила работу после увольнения врачей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 декабря. /ТАСС/. Специализированная инфекционная больница города Новочеркасска в Ростовской области, которая в начале декабря приостановила прием пациентов из-за увольнения врачей стационара, возобновила работу. Об этом в среду сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Ранее в пресс-службе губернатора сообщили, что в больнице назначили нового главного врача.

"Возобновил работу круглосуточный стационар. Штат врачей-инфекционистов укомплектован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оказание круглосуточной медицинской помощи будет осуществляться принятыми специалистами и врачами-совместителями.

По информации пресс-службы, за счет средств бюджета города трудоустроенным врачам предоставлено служебное жилье и единовременная выплата в размере 1 млн рублей.

"В настоящее время администрацией г. Новочеркасска проводятся работы по проектированию строительства новой многопрофильной больницы на 900 коек, в которой предусмотрен отдельный больничный корпус для пациентов инфекционного профиля", - отмечается в сообщении.

Администрация Новочеркасска 1 декабря сообщила, что единственная инфекционная больница города приостановила прием пациентов из-за увольнения врачей стационара. В больнице работали три врача стационарного отделения. Двое врачей возрастом старше 70 лет уволились по собственному желанию в ноябре 2019 года. По данным администрации, доктор-инфекционист - заведующий отделением - находился на больничном, он также написал заявление об увольнении.