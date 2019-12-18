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Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Цемах подал жалобу в ЕСПЧ на спецслужбы Украины и Нидерландов

В своей жалобе житель Донецкой народной республики обращает внимание на обстоятельства его похищения и применения к нему в СИЗО психотропных препаратов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Житель Донецкой народной республики Владимир Цемах, являющийся подозреваемым по делу о катастрофе лайнера малайзийской авиакомпании в Донбассе в 2014 году, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге против Украины и Нидерландов из-за действий сотрудников правоохранительных органов этих стран. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

"Я подал жалобу в ЕСПЧ в интересах Цемаха. Пока большей информации у меня нет, ждем дальнейшего развития событий", - сказал Кучерена. По его словам, в жалобе Цемах обращает внимание на обстоятельства его похищения и содержания в СИЗО в Киеве и применения к нему в камере психотропных препаратов. "Все это вопиющие нарушения прав человека", - подчеркнул Кучерена. Ранее он отмечал, что его подзащитный готов давать показания нидерландским и украинским правоохранителям.

Похищение Цемаха

В июне 2019 года украинские спецслужбы похитили с территории ДНР бывшего командира ПВО республиканского ополчения Владимира Цемаха. Его тайно вывезли в Киев через линию соприкосновения в Донбассе. Власти ДНР потребовали возвращения своего жителя и призвали международные правозащитные организации вмешаться в ситуацию. По мнению главы республики Дениса Пушилина, похищение Цемаха было связано с намерением Киева сфальсифицировать обстоятельства крушения в 2014 году малайзийского Boeing.

Для расследования катастрофы Boeing была создана Совместная следственная группа (ССГ) во главе с Нидерландами. В июне этого года Нидерланды объявили Цемаха подозреваемым по этому делу. В сентябре он был включен в список тех, кто был освобожден в рамках договоренности между РФ и Украиной по обмену удерживаемыми лицами.

В настоящее время Цемах находится в ДНР. На прошлой неделе в эфире телеканала "Россия-24" он заявил, что рассматривает возможность обращения в международные суды в связи с нарушением его прав. Цемах рассказал о тяжелых условиях содержания в украинском СИЗО. По его словам, к нему не допускали врачей, допрашивали без присутствия адвокатов. При этом в допросах участвовали как сотрудники Службы безопасности Украины, так и представители полиции Нидерландов и Австралии, которые пытались оказывать на него психологическое давление с целью получения "нужных им доказательств" причастности ополченцев ДНР и России к гибели в небе над Донбассом в 2014 году малайзийского пассажирского самолета.

Теги
УкраинаНидерландыРасследование крушения Boeing в Донецкой области
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